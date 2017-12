«Vogliamo che tutti i cittadini lombardi conoscano la grande opportunità messa in campo da Regione Lombardia per migliorare la qualità delle loro cure, e della loro vita. Per questo abbiamo realizzato e dato avvio a una massiccia campagna di comunicazione che spiega il nuovo modello di presa in carico realizzato nell'ambito della riforma del sistema sanitario regionale». Lo ha annunciato l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera.

