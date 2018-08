Circa 11 milioni di euro per sostenere percorsi di Istruzione Tecnica Superiore per l’anno scolastico 2018/2019. Lo comunica l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Melania Rizzoli, annunciando l’approvazione della graduatoria degli istituti che verranno finanziati per accompagnare i giovani verso il mondo del lavoro attraverso ben 60 percorsi formativi. 5,8 milioni sono stanziati da Regione Lombardia per la qualificazione dell’offerta formazione tecnica professionale.

