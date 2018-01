Caro presidente, credo che gli oratori, nonostante questo nostro tempo laico, siano rimasti i veri centri di aggregazione per i nostri giovani. Credo altresì che queste strutture abbiano bisogno, oltre che del sostegno dei parrocchiani e della diocesi, anche delle istituzioni. Non sempre, ad esempio, i Comuni intervengono per aiutarli. La Regione che fa?

Giuseppe - Lecco

Gentilissimo Giuseppe, la Regione ha sempre sostenuto che gli oratori svolgono una funzione sociale ed educativa centrale all'interno della nostra società. Da qui il nostro l'impegno forte nel promuovere e sostenere concretamente azioni a favore delle parrocchie. Proprio recentemente abbiamo stanziato 5 milioni di euro - 2 milioni e mezzo sul 2018 e altrettante risorse allocate sul 2019 - per interventi di natura strutturale all'interno degli oratori lombardi. Con questa iniziativa saranno finanziabili nuove strutture a servizio delle attività degli oratori, compresi gli impianti tecnologici, ma si potrà anche dare corso a interventi di riqualificazione e che migliorino la loro accessibilità e fruibilità, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Vogliamo, infatti, che queste realtà siano sempre più percepite dalle famiglie come luoghi da vivere perché mai come oggi rappresentano un sostegno importante nel percorso di crescita e di formazione dei nostri ragazzi. Le agevolazioni previste con la delibera approvata prevedono un contributo a rimborso ventennale senza interessi fino alla concorrenza massima del 90% del costo dell'intervento e, comunque, non superiore a 300mila euro e non inferiore a 70mila euro, per ogni singolo intervento. L'importo minimo di cofinanziamento è pari al 10% del costo di realizzazione dell'opera. Le domande potranno essere presentate dalle 10 del prossimo primo marzo 2018 sino alle 16 del 15 maggio 2018.

Mi permetto al termine di questa risposta di augurare a tutti i lettori un sereno 2018.

