Valorizzare i piccoli Comuni lombardi e le loro produzioni in sinergia con i sindaci e le organizzazioni di rappresentanza, per dare sviluppo ai territori. È l'impegno preso dagli assessori di Regione Lombardia Pietro Foroni (Territorio e Protezione civile), Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi), Lara Magoni (Turismo e Marketing territoriale) e Massimo Sertori (Piccoli Comuni, Montagna ed Enti locali) al convegno della Coldiretti regionale “Comunità e territori per il futuro della Lombardia”, che si è svolto giovedì 4 ottobre a Milano, alla presenza, tra gli altri, di Ettore Prandini, presidente Coldiretti Lombardia, Massimo Castelli, coordinatore nazionale Piccoli Comuni Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) e Michel Marchi, coordinatore regionale Piccoli Comuni Anci.

In Lombardia - ha spiegato la Coldiretti regionale - i borghi con meno di cinquemila abitanti sono 1.055, pari a quasi il 70% delle amministrazioni locali, e rappresentano più del 60% del territorio. A livello provinciale, a Bergamo sono 167, a Pavia 164, a Brescia 134, a Como 117, a Cremona 103, a Varese 90, a Sondrio e Lecco 71, a Lodi 53, a Mantova 40, a Milano 35, a Monza Brianza 10. Tutti i 34 prodotti lombardi Dop e Igp (denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta) riconosciuti in Europa, del valore di oltre 1,5 miliardi di euro, nascono nella rete dei piccoli Comuni.

Piccoli Comuni con grandi opportunità, che custodiscono, secondo i più recenti dati di Coldiretti, veri e propri tesori da valorizzare per creare nuovo sviluppo economico. «Oggi è determinante lavorare al fianco delle istituzioni comunali per creare le condizioni necessarie a sviluppare il turismo, non solo attraverso le produzioni di nicchia, ma anche trovando le modalità per valorizzare le grandi produzioni territoriali», ha spiegato Prandini.

«Nei piccoli Comuni l'agricoltura è l'attività economica che contribuisce a tenere viva una comunità - ha dichiarato Rolfi - È necessario dunque adottare politiche differenziate per le piccole realtà, anche a livello burocratico e, come Regione, ci impegniamo su questo fronte». «Nel Piano annuale del turismo ho già inserito l'attenzione verso i territori marginali e le loro produzioni - ha aggiunto Magoni - Oggi il turista è un intenditore, organizza il suo viaggio in base ai prodotti enogastronomici di qualità: ecco perché dobbiamo puntare a un turismo dei piccoli territori, facendo conoscere gusti e sapori grazie a un'azione di promozione coordinata tra Istituzioni, associazioni ed Enti locali».

«La difesa del suolo passa anche dalla valorizzazione dei prodotti locali - ha sottolineato Foroni - Per farlo servono consapevolezza delle potenzialità che abbiamo e delle eccellenze agroalimentari che spingono un turismo sempre più di prossimità». «La strategia che il Governo regionale sta sviluppando in questa direzione è investire su questa trama di piccoli e medi Comuni sparsi su tutto il nostro territorio, dedicando loro una particolare attenzione con misure adatte alle loro reali esigenze» ha ricordato Sertori.

