«Secondo i dati forniti al 30 giugno 2018 dalle nostre 8 Ats e trasmessi al Ministero della Salute, riferiti alle coorti 2014 (aggiornamento a 36 mesi) e 2015 (aggiornamento a 24 mesi), è stato raggiunto il 95% di copertura vaccinale per quasi tutte le 12 vaccinazioni introdotte dalla legge dell'obbligo. Restano ancora un po' sotto la soglia quelle delle coorti dal 2010 al 2001, per le quali non era prevista l'esclusione da scuola, ma anche queste dal dicembre 2017 a giugno 2018 sono comunque cresciute di almeno un punto percentuale». Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, intervenendo in Consiglio regionale in occasione della discussione sulla proroga del Piano regionale di prevenzione. L'assessore ha sottolineato l'ottimo riscontro per quanto riguarda la vaccinazione contro il morbillo, che era quella che destava maggiori preoccupazioni.

