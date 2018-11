Confermato anche per i prossimi cinque anni il taglio del 10% introdotto nella scorsa legislatura sui vecchi vitalizi maturati dagli ex Consiglieri regionali, con un risparmio annuo quantificabile in circa 700mila euro. Unanime via libera infatti in Commissione “Affari istituzionali” al progetto di legge che estende al 31 dicembre 2023 la durata delle riduzioni degli assegni vitalizi vigenti. Il voto finale è previsto per la doppia seduta di Consiglio regionale di martedì 27 e mercoledì 28 novembre.

