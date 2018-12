“CARELab: primi risultati e prospettive di sviluppo. La riabilitazione tecnologicamente assistita in età evolutiva” è in programma mercoledì 19 dicembre, alle 14, al Centro Irccs “S. Maria Nascente” di Milano. L'incontro è dedicato all’esperienza del CARELab (Computer Assisted REhabilitation Lab), laboratorio di clinica e di ricerca attivato all’Irccs milanese della Fondazione Don Gnocchi per la riabilitazione tecnologicamente assistita del bambino. L'evento sarà anticipato alle 14 dal “Concerto partecipativo da camera Esagramma”, con musiche di George Gershwin e Edward Grieg. Seguiranno i saluti istituzionali da parte di Francesco Converti direttore generale Fondazione Don Gnocchi, Maria Chiara Carrozza direttore scientifico Fondazione Don Gnocchi, Roberto Costantini direttore Irccs “S. Maria Nascente” e vicedirettore generale, Lucia Angelini, direttore Dipartimento Neuropsichiatria e Riabilitazione Età Evolutiva Irccs “S. Maria Nascente”. Dalle 15, si terrà la sessione scientifica, con moderatori Nardo Nardocci , direttore Dipartimento Neuroscienze Pediatriche, Irccs Istituto Besta e Furio Gramatica, direttore Sviluppo Innovazione, Irccs “S. Maria Nascente”. Interverranno Elisa Maria Fazzi, Ivana Olivieri, Carolina Zorzi e Paolo Meriggi, con successiva visita al CARELab. Il laboratorio di clinica e di ricerca CARELab è stato sviluppato dall’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile dell’Irccs “S. Maria Nascente” per la riabilitazione tecnologicamente assistita dei giovani in età evolutiva: si tratta di uno spazio fisico per lo studio e l’integrazione di soluzioni tecnologiche innovative e per la verifica della loro efficacia nella pratica clinica.

