Riparte la stagione del golf e della solidarietà per il circuito targato Cancro Primo Aiuto. E lo fa addirittura raddoppiando gli appuntamenti. Infatti la seconda edizione del Trofeo Autotorino Golf Challenge – Coppa Creval, visto il successo della prima, sarà ancora più ricca di premi e coinvolgerà molti più campi di Lombardia e non solo. Questo permetterà a Cancro Primo Aiuto di incontrare più persone per parlare di cancro e raccogliere fondi per sostenere le varie iniziative che porta avanti.

Il torneo prenderà il via il prossimo 15 aprile 2018 dal Golf Club Vigevano e prevede in tutto 11 gare di qualificazione per un gran finale al Golf Club Castello di Tolcinasco, il 14 ottobre. Le altre gare di ammissione alla finale verranno disputate il 22 aprile, presso il Golf Club Lecco, il 13 maggio al Golf Club Bergamo “L’Albenza”, il 27 maggio al Golf Club Carimate, il 3 giugno al Golf Club Varese, il 17 giugno al Golf Club Crema, il 1° luglio al Golf Club Valtellina, il 12 agosto al Golf Club Puntaldia, il 18 agosto al Golf Club Bormio, il 2 settembre al Golf Club Brianza e il 23 settembre al Golf Club Modena. La formula del torneo è quella classica stableford su tre categorie (0-12, 13-20 e 21-36 hcp) con premi per il 1° e 2° Netto di ogni categoria, 1° Lordo, 1° Ladies e 1° Seniores e un premio speciale hole-in-one offerto da Autotorino: una Smart. A questi si aggiungeranno molti altri premi, come ben sanno tutti coloro che hanno partecipato a una tappa della prima edizione, quali mountain bike, week end per due persone, skipass sulle montagne della Valtellina, confezioni di vino, bonus per acquisto auto… abbinati alle buche dei vari campi o sorteggiati al momento della premiazione di ogni torneo.

