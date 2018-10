Con la quarta edizione dei Bicocca Job Days, l’iniziativa dedicata all’incontro tra studenti e mondo del lavoro, l’Università di Milano-Bicocca rafforza il suo impegno e raddoppia. Saranno infatti due le settimane di questo evento: oltre ai Bicocca Job Days dal 15 al 18 ottobre quest’anno sono state organizzate le attività preparatorie, con lo slogan «Allenati alla ricerca del lavoro», dall’8 al 17 ottobre, in cui agli studenti verranno spiegate le tecniche per sostenere un colloquio e scrivere un cv e una lettera di presentazione efficaci.

«Crediamo molto in questo evento, per questo abbiamo rafforzato l’impegno perché vogliamo che gli studenti arrivino preparati all’appuntamento - ci spiega Loredana Garlati, pro-rettore per l’Orientamento e le attività di Job Placement della Bicocca - Non è solo un evento, ma una delle missioni che l’università deve svolgere. Si sente dire spesso che l’università è lontana dalle esigenze del mondo delle imprese, ma non è così: noi abbiamo un dialogo con tutto il mondo del lavoro, a 360° e 365 giorni all’anno. E così anche nell’offerta formativa poniamo attenzione particolare alle professioni del futuro». Ai Bicocca Job Days parteciperanno circa 4.000 studenti e un’ottantina di aziende selezionate, con il coinvolgimento dell’intero ateneo. «Forniamo un accompagnamento completo ai nostri studenti - conclude la professoressa Garlati - dall’inserimento nel percorso formativo alla ricerca del lavoro». Diversi i percorsi previsti ai Bicocca Job Days: si parte il 15 ottobre con “Dottorato e Imprese”, per capire come il dottorato di ricerca non sia solo un percorso accademico; ai futuri imprenditori sarà dedicato invece martedì 16 ottobre, con la presentazione di “Piano Bi”, il progetto di Milano-Bicocca nato per sviluppare il lato imprenditoriale degli studenti; mercoledì 17 ottobre con i “JOBLab” si potrà simulare un colloquio di lavoro e revisionare il curriculum vitae. A chiudere, giovedì 18 ottobre ci sarà il “Career Day”, il tradizionale appuntamento dedicata a un primo incontro tra studenti/laureati con aziende, enti e cooperative alla ricerca di figure professionali qualificate.

